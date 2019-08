Das Liebesglück zerbrach wegen der Hunde

Im Interview spricht Stefanie über ihre Hofwoche in Basel:



Sie haben den Hof von Roger nach nur wenigen Tagen verlassen. Schnell stellte sich heraus: Er mag keine Hunde, Sie haben Probleme mit seiner Tierhaltung. Klärt man solche Sachen nicht im Voraus ab?

Stefanie: Ich habe in der Bewerbung geschrieben, dass ich zwei Hunde besitze. Einen davon habe ich sogar bei der «Stubete» dabei gehabt, als wir uns kennenlernten. Deshalb überraschte mich seine Reaktion.



Waren die Hunde Ihrer Meinung nach nur ein Vorwand?

Ich will Roger nichts vorwerfen, aber ich kann es mir vorstellen. Wie gesagt, habe ich ihm von Anfang an von meinen Hunden erzählt. Wir haben aber allgemein nicht harmoniert.



Roger hat ein Bestattungsunternehmen. Beim Kennenlernen sagten Sie noch, dass Sie gerne im Unternehmen mithelfen würden. In der Hofwoche hörte sich das dann etwas anders an. Haben sie beim Kennenlernen gelogen?

Dabei hatte ich mich auf die Mithilfe in der Administration oder den Fahrdienst bezogen. Nicht aber, wie von ihm später gewünscht, auf das Präparieren von Toten. So etwas kann ich mir nicht vorstellen und will ich nicht tun.



Sie und Roger sind in der Schweizer Westernszene aktiv. Wieso brauchte es dann die TV-Show, um aufeinander zuzugehen?

Ich kannte Roger nicht vorab, sondern lediglich seinen Namen. Wir wollten uns einmal treffen, waren aber nie am gleichen Ort. Die TV-Show bot deshalb eine gute Chance, um sich kennenzulernen.



Ihre Hofwoche begann rasant und endete abrupt. Sind Sie enttäuscht, wie das Ganze abgelaufen ist?

Klar machte ich mir Hoffnungen. Aber es war richtig, dass ich den Hof verlassen habe. Ich hätte mir von Roger mehr Offenheit gewünscht. Trotzdem war es eine gute Erfahrung. (kev)