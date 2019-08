Walder seit Stunden ohne Internetverbindung

Internet, TV und Festnetz-Telefonie sind in Wald aktuell unterbrochen. Dies teilt die Swisscom für ihre Kunden auf der Homepage mit. Die Störung dauert seit Dienstagabend, 21:50 Uhr. Bis wann sie behoben ist, ist unklar. Ein Züriost-Leser sagt, dass die Störung sogar seit Montag bestehe.

Die Swisscom geht in ihrer Meldung zur Störung davon aus, dass einige Kunden in Wald davon unterbrochen sind. Auf Anfrage präzisiert Ahmed Binava, Swisscom-Mitarbeiter der Abteilung technischer Support: «Es ist davon auszugehen, dass alle Swisscom-Kunden in Wald von der Störung betroffen sind.» Die Netzwerkstörung werde durch einen defekten Kabelkasten ausgelöst.