Hätte sich Pippi Langstrump in der Politik wohl gefühlt?

Auch im Jahr des Frauenstreiks dominieren Männer die Festansprachen am 1. August. Im Bezirk Uster liegt der Frauenanteil bei 30 Prozent, in Pfäffikon bei 10 Prozent. Im Bezirk Hinwil steht in den elf Gemeinden überhaupt keine Frau am Mikrofon. Wohl mit Bezug auf diese Zahlen hat sich SP-Nationalrat Thomas Hardegger zu Beginn seiner Rede in Schwerzenbach entschuldigt. Er sei leider keine Frau und könne die Quote nicht hochtreiben.