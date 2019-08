Beni Fischer bricht eine Lanze für die Agglo

Am ersten August hielt in Volketswil der Präsident der jungen SVP, Benjamin Fischer die Festansprache. Er blickte zurück auf seine Kindheit in Volketswil und kam dann auf die Gemeinde an sich zu sprechen. Für die einen sei Volketswil immer noch ein Dorf, für andere bereits eine Stadt. Nur Agglomeration, das wolle hier irgendwie niemand sein. Fischer findet, Agglomerationsgemeinden sollten mit mehr Selbstbewusstsein auftreten.