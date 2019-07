Zwei Bushaltestellen werden hindernisfrei

Auf der Pfäffikerstrasse in Russion werden zwei Bushaltestellen hindernisfrei ausgebaut. Es geht um die Stops Wilhof und Tüfi. Die Arbeiten erfolgen in einer Etappe mit dem Ziel, das die umfunktionierten Haltestellen zeigleich in Betrieb genommen werden können. Am Montag, 5. August starten jene der Haltestelle Wilhof. Die bei der Haltestelle Tüfi beginnen wegen des kleineren Arbeitsaufwands erst Mitte August, wie das Tiefbauamt mitteilt.