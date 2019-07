Feuer verursacht 130‘000 Franken Sachschaden

Weil der Unterstand vollständig abgebrannt ist, könne über den Brandverlauf keine Angaben gemacht werden. Auch über die Ursache kann die Polizei nur spekulieren. Möglich sei sowohl eine Selbstentzündung des Heus (siehe Box) als auch «fahrlässiger Umgang mit Raucherware».

Tatsächlich gebe es Mitarbeiter und Kunden, die rauchen, sagt Gloor. Für diese habe es aber spezielle Raucherplätze. Allerdings sei der Hof öffentlich zugänglich und der Weg zur Badi führe am Unterstand vorbei. «Ganz ausschliessen können wir diese Möglichkeit darum nicht, wir können nicht ständig kontrollieren, wo die Leute ihre Zigarettenstummel hinwerfen.»

Bewusste Brandstiftung könne zwar nicht ganz ausgeschlossen werden, doch weise nichts darauf hin. Einzig Elektrizität komme als Ursache nicht in Frage.

«Können das nicht ändern»

Die vagen Ergebnisse des Untersuchungsberichts bereiten laut Gloor kein Kopfzerbrechen: «Es ist menschlich, nach einem Schuldigen zu suchen. Aber es ist passiert und wir können das nicht ändern. Nach unserem Wissen hat kein Mitarbeiter fahrlässig gehandelt.»

Der Holzstand werde am bisherigen Standort «so bald wie möglich» wieder aufgebaut. Dieser habe sich bewährt. «Trotz Vollbrand hat das Feuer nicht auf das Haus übergegriffen», sagt Gloor. Gasflaschen, die das Feuer verstärkt hatten, werden allerdings keine mehr im Unterstand gelagert werden.

Selbstentzündung von Heu

Die Selbstentzündung von Heu läuft in vier Phasen ab. In der Gärungsphase produzieren noch nicht abgestorbene pflanzliche Zellen und im Heu lebende Mikroorganismen Wärme. Die Temperatur im Heu beträgt dabei zwischen 10 bis 40 Grad Celsius. Verketten sich Umstände wie Aussentemperatur, Luftfeuchtigkeit und Restfeuchtigkeit des Heus unglücklich, tritt die mikrobiologische Phase ein. Pilze und Bakterien treiben die Temperatur auf bis zu 75 Grad Celsius. In der chemischen Phase führt chemische Zersetzung zu Verfärbung des Heus. Die Temperatur steigt auf bis zu 115 Grad Celsius. Im Heu-Innern bilden sich oft Glutkessel. Bei der anschliessenden Gasphase steigt die Temperatur auf bis zu 265 Grad Celsius, dabei kommt es in den meisten Fällen zu einer Selbstentzündung.