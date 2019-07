Die eigene Seelentrommel als kraftvoller Begleiter

Das traditionelle maorische Wasserritual am Fluss, um den Geist frei zu machen, Altes loszulassen und Neues einzuladen war eine gute Vorbereitung: Die Atmosphäre in der Praxis Tiergeflüster ist konzentriert, nahezu meditativ. Am zweiten Kurstag können die Teilnehmer die zugeschnittenen und eingeweichten Tierfelle über den Holzrahmen aufspannen.

«Zehn Jahre habe ich das Fell aufbewahrt, um hier und jetzt meine Trommel daraus entstehen zu lassen»

Sandra Carrara, Kursveranstalterin