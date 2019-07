«Steiner»-Besitzer plant Überbauungen am Bahnhof Hinwil

Am Bahnhof Wetzikon, Kempten und Uster ist die Bäckerei Steiner schon präsent, in Wald wird sie es ab Mitte September sein. Geht es nach dem Geschäftsführer Bernhard Steiner, soll bis 2022 ein weiteres Geschäft in Gleisnähe folgen. Gegenüber dem Kiosk am Bahnhof Hinwil plant er auf seinem Privatgrund insgesamt drei Überbauungen, für die unter anderem das ehemalige Restaurant Bahnhof sowie das Restaurant Feldegg abgerissen werden müssen. In den Neubauten sollen Praxisräume, Gewerbe und Mietwohnungen Platz finden.