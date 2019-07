IT-Firma von Hackerangriff betroffen

Das Zürcher Software-Unternehmen Crealogix wurde von Cyberkriminellen ange­griffen. «Crealogix ist von einer seit einigen Wochen bekannten ­Phishing-Angriffswelle betroffen», erklärt eine Sprecherin auf Anfrage.

Der Angriff habe schnell unter Kontrolle gebracht werden können. Externe Cybersecurity-Partner hätten dem Unternehmen bestätigt, dass es sich dabei um eine ausgeklügelte und sehr gezielte Attacke handelt.

Verursacher unbekannt

Davon seien auch andere Unternehmen in der Schweiz und in anderen Ländern betroffen. «Die Behörden wurden unverzüglich eingeschaltet und die Zusammenarbeit mit führenden Cybersecurity-Partnern gestartet, die Erfahrung mit der Attacke haben», so die Sprecherin. Wer hinter dem Angriff steckt, ist der Firma nicht bekannt.

Kundendaten gesichert

Crealogix entwickelt IT-Systeme für Banken. Zu den Kunden gehören unter anderem Raiffeisen und die St. Galler Kantonalbank. Kundendaten seien nicht verloren gegangen. «Kundensysteme, Rechenzentrumsdienstleistungen oder der Quellcode unserer Softwareprodukte waren zu keinem Zeitpunkt betroffen», so die Sprecherin.

Betroffen seien interne Windows-Arbeitsplätze an einigen Firmenstandorten. Das Unternehmen verfügt über Standorte in Zürich (Firmensitz) und Bubikon sowie in Deutschland, Grossbritannien, Österreich, Spanien und Singapur. Es werde Tage dauern, bis alle betroffenen Workstations wieder einsatzbereit sind. (jb)