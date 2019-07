Solo-Erholung im alten VW-Bus

Andy Blaser reist alleine. Unterwegs ist er in seinem VW T3 mit Jahrgang 1982. Die Campingbegeisterung begann, als der 52-Jährige mit 17 im Sommer mit einem Kollegen in Jesolo in Italien zeltete. Später besass der alleinerziehende Vater zweier Töchter einen Wohnklappanhänger. Das sind Anhänger, die sich zum Wohnwagen ausklappen lassen.