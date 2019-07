Fasziniert von amerikanischen Oldtimern

Die Werkstatt an der Stationsstrasse 5 ist gross. Kein Vergleich mit dem früheren Standort, wo es eng war. Neben einem roten Camaro SS, Jahrgang 1968, der auf dem Lift knapp zwei Meter über dem Boden schwebt, stehen in der Werkstatt drei uralte Pickups. Alle mit einer Sitzbank in der Fahrerkabine, die von Tür zu Tür reicht und hinter der Kabine eine geräumige Ladefläche.