Meier Tobler noch bis Montag lahmgelegt

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde die IT des Gebäudetechnik-Unternehmens Meier Tobler mit Sitz in Schwerzenbach von einem Cyberangriff lahmgelegt. Dies schreibt das Unternehmen mit über 1300 Angestellten auf seiner Website, die abgesehen davon nicht funktioniert.

Unternehmenssprecher Martin Schäppi bestätigt auf Anfrage, dass es sich um einen schweren Angriff «mit viel krimineller Energie» handelt. Hacker haben sich Zugriff auf die Systeme verschafft und diese so verschlüsselt, dass sie nicht mehr funktionieren.