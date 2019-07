Hier wird im Glattal gefeiert

Feuerwerk, Festreden und Feiern. Der Nationalfeiertag wird in der ganzen Schweiz gross zelebriert. So auch in den Gemeinden im Glattal. Eine Übersicht, wie und wann am 1. August in welcher Gemeinde gefeiert wird.

In Dübendorf gastiert der Präsident der Offiziersgesellschaft



Die 1.-August-Feier der Einhornstadt findet beim Schützenhaus Werlen statt. Ab 17.30 Uhr ist das Festzelt geöffnet. Um 19 Uhr beginnt die Bundesfeier mit einer Begrüssung durch Barbara Sturzenegger, Präsidentin des Verschönerungsvereins Dübendorf, der die Feier in Zusammenarbeit mit der Stadt organisiert. Anschliessend erfolgt die offizielle Ansprache durch Festredner Stefan Holenstein, Präsident der Schweizerischen Offiziersgesellschaft. Die Bundesfeier endet um 20 Uhr. Danach ist die Festwirtschaft bis Mitternacht geöffnet und es wird gemäss den Veranstaltern ein «grosses» 1.-August-Feuer angezündet.

Feier ohne Redner in Fällanden



In Fällanden wird der 1. August auf der Wiese beim Schützenhaus gefeiert. Ab 18 Uhr ist die Festwirtschaft für das Publikum geöffnet. Um 19 Uhr findet die Aufführung des Männerchors am Greifensee statt. Danach folgt um 20 Uhr die Begrüssung durch Brigit Frick, Vizepräsidentin des Gemeinderates. Einen offiziellen Redner gibt es nicht. Anschliessend wird die Musikgesellschaft Fällanden den Abend musikalisch begleiten. Sollte es die Witterung zulassen, wird nach Einbruch der Dämmerung ein Höhenfeuer angezündet.