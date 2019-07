Piraten erobern die Illnauer Kiesgrube

Seemannsgeschrei hallt derzeit durch die ehemalige Kiesgrube Punt. Ein imposantes Piratenschiff ist hier in den vergangenen Wochen entstanden. Stolz schreitet Captain Black über seine «Revenge». Doch der Schein trügt. Es sind keine einfachen Zeiten, die der Kapitän durchleben muss. Ausgerechnet mit dem Teufel hat er sich angelegt. Und völlig unerwartet gerät die junge Illnauerin Ronja, die gemeinsam mit ihrem Vater in der Karibik ihre Ferien verbringt, zwischen die Fronten.

Alle vier Jahre studiert der Verein Freilichtspiele Illnau mit zahlreichen Freiwilligen ein Theaterstück ein. Nach einem Western-Stück bei der letzten Ausgabe entführt «Fernweh» die Zuschauer nun in die karibische Piratenwelt. Eine Liveband wird von der Kapitänskajüte aus für die passende musikalische Untermalung sorgen.

Viel Action

Norbert Klossner ist OK-Präsident und spielt auch selbst eine aktive Rolle auf der Bühne. «Für das Pu­blikum wird es viele Actionszenen geben», ist er überzeugt. Das mache es für die Zuschauer interessant und sei einer der Hauptgründe, weshalb sich die verantwortliche Arbeitsgruppe für Piraten als Thema entschieden hatte.

Rund 40 Theaterbegeisterte feilen seit Monaten am perfekten Auftritt und investieren einen grossen Teil ihrer Freizeit für das Freilichtspiel. Die Darstellerinnen und Darsteller stammen grösstenteils aus der Region Illnau. Einige reisen jedoch auch von weiter her für die Proben an.