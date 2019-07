Die grosse Übersicht zum Nationalfeiertag

Ein Bundesrat, vier Nationalräte, zwei Regierungsräte, fünf Kantonsräte und ebenso viele Gemeinderäte: Auch in diesem Jahr dominieren die Politiker die Rednerlisten der 1.-August-Feiern in den Bezirken Hinwil, Pfäffikon und Uster. Besonders fleissig sind die SVP-Politiker. Regierungsrat Ernst Stocker, Nationalrat Claudio Zanetti und Kantonsrat Benjamin Fischer sprechen alle an je zwei Nationalfeiern. Hier die Übersicht:



Bezirk Hinwil



Bäretswil

Andri Silberschmidt (FDP) | Präsident Jungliberale Schweiz

20.00 Uhr | Skibeizli

Bubikon

Christian Buschan (FBV) | Mitglied reformierte Kirchenpflege

20.30 Uhr | Chilehölzli

Dürnten

Ernst Stocker (SVP) | Regierungsrat

20.45 Uhr | Chilchberg

Fischenthal

Matthias Zürcher (parteilos) | Gemeinderat

11.00 Uhr | Drechslerei Kleintal

Gossau

Claudio Zanetti (SVP) | Nationalrat

20.00 Uhr | Altrüti

Grüningen

Christian Müller | Ehemaliger «ZO»-Chefredaktor

11.15 Uhr | Schlosshof

Hinwil

Ueli Maurer (SVP) | Bundespräsident

20.20 Uhr | Schulhaus Meiliwiese

Rüti

Philipp Kutter (CVP) | Nationalrat

11.00 Uhr | Schulhaus Schanz

Seegräben

Thomas Vogel (FDP) | Kantonsrat

20.00 Uhr | Hof der Familie Glauser

Wald

Benjamin Fischer (SVP) | Kantonsrat

11.15 Uhr | Schwertplatz

Wetzikon

Stephan Weber (FDP) | Kantonsrat

18.40 Uhr | Linde Medikon



Bezirk Uster



Dübendorf

Stefan Holenstein | Präsident Schweizerische Offiziersgesellschaft

19.20 Uhr | Schützenhaus Werlen

Egg

Reiner Eichenberger | Ökonom

11.15 Uhr | Guldenen

Fällanden

Ohne Redner

18.00 Uhr | Schützenwiese

Greifensee

Naomi Megroz | Nati-Spielerin

11.30 Uhr | Garnhänki

Maur

Roland Humm (SVP) | Gemeindepräsident

10.00 Uhr | Wannwis

Mönchaltorf

Claudio Zanetti (SVP) | Nationalrat

19.00 Uhr | Pavillon Silbergrueb

Schwerzenbach

Thomas Hardegger (SP) | Nationalrat

11.30 Uhr | Zimikerriet

Uster

Silvia Steiner (CVP) | Regierungsrätin

10.30 Uhr | Stadtpark Uster

Volketswil

Benjamin Fischer (SVP) | Kantonsrat

20.00 Uhr | Hutzlen

Wangen-Brüttisellen

Laura Angst | Politologin und Texterin

18.30 Uhr | Kirchenplatz Wangen



Bezirk Pfäffikon



Bauma

Ernst Stocker (SVP) | Regierungsrat

10.00 | Schulhaus Alt Landenberg

Fehraltorf

Thomas Weibel (GLP) | Nationalrat

19.00 Uhr | Heiget-Huus

Hittnau

Dr. A. Sommer

18.15 Uhr | Hirschwis

Illnau-Effretikon (Kyburg)

Reinhard Fürst (SVP) | ehemaliger Kantonsrat

31. Juli | 18.00 Uhr | Allmend Kyburg

Illnau-Effretikon

Simon Binder (SVP) | Gemeinderat

20.00 Uhr | Areal Freilichttheater Punt

Lindau

Urs Dietschi (Grüne) | Kantonsrat

20.30 Uhr | Lindengüetli

Pfäffikon

Marco Hirzel (SVP) | Gemeindepräsident

21.00 Uhr | Römerkastell

Russikon

Mäges Berlinger | ehemalige Gemeinderätin

20.30 Uhr | Riedhus

Weisslingen

Pascal Martin (SVP) | Gemeinderat

20.00 Uhr | Eggbüehl

Wila

Martin Hübscher (SVP) | Kantonsrat

19.00 Uhr | Hofwies

Wildberg

Andreas Rippmann | Obmann Jagdgesellschaft II

21.00 Uhr | Obere Luegeten