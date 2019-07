Hitze-Ticker: Wenn auf der Autobahn nur noch 80 km/h gefahren wird

Die Hitzewelle fand heute Mittwoch, 24. Juli 2019, ihren ersten Höhepunkt. Mit 38,0 Grad war es in Sion im Wallis am heissesten. Dies ist der höchste Wert, der 2019 in der Schweiz gemessen wurde und gleichzeitig ein neuer Allzeit-Rekord an dieser Station. Dies teilt der Wetterdienst Meteonews mit. Weitere Rekorde sind am Donnerstag in der Zentral- und Ostschweiz möglich.

An den Messstationen in der Region wurden folgende Temperaturen registriert: