«Ein Mann riss mich aus dem Fahrzeug»

Es muss ein übler Schreckmoment gewesen sein, den Natali Ramadani diesen Mittwochvormittag gegen 8.30 Uhr erlebte. Beim ZKB-Automaten in Kempten hielt die hochschwangere Wetzikerin und Mutter einer 15 Monate alten Tochter kurz an, um Geld abzuheben. Als sie anschliessend wieder in ihr Auto stieg, sei sie tätlich angegriffen worden.

«Ich hatte riesige Angst.»

Natali Ramadani, Wetzikerin