100 Meldungen zu Eschenbacher Kiesgrube

Im Gebiet Ermenswil in Eschenbach, nahe der Grenze zur Gemeinde Rüti, soll eine Deponie entstehen. Ein wesentlicher Teil des dadurch entstehenden Verkehrs dürfte dabei künftig über Rütner boden rollen. Gemäss Erhebungen gehen die Planer von gut 10'000 Fahrzeugen pro Jahr aus.

Das hat der Rütner Gemeinderat in einer Stellungnahme moniert - und um Alternativlösungen gebeten. Nun gibt die Gemeinde Eschenbach in einer Mitteilung bekannt, dass die Rütner Meldung bei Weitem nicht die einzige eingegangene ist. Rund 100 Stellungnahmen müssten nun ausgewertet werden, so der Eschenbacher Gemeinderat.

Verkehr und Umwelt als Kritikpunkte

Die kritisierten Themen stammten - nicht ganz unerwartet - primär aus den Bereichen Umwelt und Verkehr. Die Behörde werde nun im nächsten Schritt sämtliche Rückmeldungen einer ersten Beurteilung unterziehen und danach die Bauherrin, die Schmucki Kies + Tiefbau AG, auffordern, Verbesserungsvorschläge und Änderungen für die Optimierung des Projekts aufzuzeigen. Dazu fordert der Gemeinderat einen schriftlichen Bericht ein.

Dieser Bericht geht dann an die Gemeinde, den Kanton St. Gallen und die Regionalplanungsgruppe ZürichseeLinth. Dieser Gruppe gehört Rüti allerdings nicht an. Nach abgeschlossener Überarbeitung will der Gemeinderat die Öffentlichkeit über die Ergebnisse und das weitere Vorgehen informieren.