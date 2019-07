Mit Werner Kessler auf der Harley

Es dürfte in den letzten Jahren kaum ein Ustermer Politiker gegeben haben, an dem sich die Geister derart schieden, wie am ehemaligen BPU-Gemeinderat Werner Kessler. Rechter Provokateur und unsäglicher Verhinderer von Grossprojekten für die einen. Im positiven Sinne querdenkender Heimatschützer mit Kult-Charakter für die anderen. Zuletzt hatte sich die Fanbasis des einstigen Panaschierkönigs allerdings verkleinert. An den Gemeindewahlen vor gut einem Jahr verpasste Kessler die Wiederwahl ins Parlament.