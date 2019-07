Hallenbad Uster bleibt für drei Wochen geschlossen

Am Samstag, 27. Juli, startet die dreiwöchige Revision des Hallenbads Uster beim Buchholzareal. Es werden technische Optimierungen vorgenommen und das ganze Bad wird eingehend gereinigt, wie die Stadt Uster mitteilt. Die Revision findet alljährlich statt.

Während der drei Wochen der Hallenbadrevision gibt es zum Schwimmen Alternativen in der Umgebung: Die beiden Ustermer Freibäder, das Dorfbad an der Florastrasse und das Strandbad in Niederuster, sind täglich geöffnet.

Das Hallenbad Uster ist nach der Revision ab Montag, 19. August 2019, wieder geöffnet.