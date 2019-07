«Es fällt mir nicht leicht, diese Schule loszulassen»

Urs Wegmann kann wortwörtlich auf eine bewegte Karriere zurückblicken. Er war nicht nur Sekundarlehrer in Mönchaltorf, sondern auch Sprint-Nationaltrainer, Trainer des Schweizer Skeletonteams an den Olympischen Spielen in Salt Lake City und Mitglied der Nachwuchsförderungskommission des Sportamtes des Kanton Zürich. Die letzten 16 Jahre war Wegmann schliesslich als Lehrer und Schulleiter an der von ihm gegründeten Kunst- und Sportschule in Uster (Kuss) aktiv – der ersten solchen Schule im Zürcher Oberland.