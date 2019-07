Baden im See und an der Sonne

Da das Wetter am Morgen trügerisch war und man nicht genau wusste, ob es am Nachmittag doch noch sommerlich heiss wird, kamen am Sonntag nicht so viele Besucher in die Badi Egg am Greifensee, wie eigentlich am zweiten Ferienwochenende zu erwarten gewesen wäre. Die Temperaturen stiegen am Wochenende gegen die 30-Grad-Marke und der Greifensee erwärmte sich auf fast schon nicht mehr erfrischende 25,5 Grad.

Grillieren und Paddeln