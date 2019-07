Swiss Olympic ehrt Stadtverwaltung

Swiss Olympic vergibt der Stadt Uster das Label « leistungssportfreundlicher Arbeitgeber». Diese Label zeichnet Arbeitgeber aus, welche Spitzensportlern eine Vereinbarung von sportlicher und beruflicher Karriere ermöglichen, schreibt die Stadt in einer Mitteilung.

Juniorinnen-Weltmeistertitel

Als Ustermer Beispiel wird die Unihockeyspielerin Alexandra Frick genannt, die beim Geschäftsfeld Sport der Stadtverwaltung als Leistungsgruppenleiterin Sportförderung arbeitet. Frick gewann als Sportlerin 2010 mit dem U19-Nationalteam den Weltmeistertitel. In der Zwischenzeit war sie über mehrere Jahre Mitglied des A-Nationalteams und gewann in den Jahren 2013 und 2018 die Bronzemedaille an den Weltmeisterschaften.