Pfäffikon färbt sich Rot-Gelb-Grün

Im Zugabteil der S3, die in den Bahnhof Pfäffikon einfährt, bietet sich ein Anblick, der einige zu erwartenden Klischees eines Reggae-Festival-Besuchers erfüllt. Ein Mann mit einer Jamaika-Mütze hält einen Joint in der Hand und wippt verträumt zur Musik im Ohr. Kaum aus dem Zug, verschwindet er auch schon in Richtung See.

Doch in Bahnhofsnähe ist keine Musik ist zu hören, keine Rasta-Locke zu sehen und kein Cannabis zu riechen. Erst beim Migros sind die ersten Reggae-Klänge zu vernehmen.

Reeds on Tour

Rund ein Dutzend Personen hören einer Band zu, die in der Ladenpassage spielt. Im Publikum sind die ersten Rastas zu erkennen, doch es sind nur wenige. Es sind hauptsächlich Kinder mit ihren Eltern und Anwohner, die sich bei ihrem Samstagseinkauf von der Musik ablenken lassen.

«Wenn mein Partner so liederlich herumlaufen würde wie einige Besucher, die ich heute gesehen habe – ich weiss nicht.» Pfäffiker Anwohnerin

Die Bands spielen an den Kurzkonzerten im Dorf rund eine halbe Stunde. Arabella Fristensky, Sängerin der Band Jlei & The Mood Makers, sagt dazu: «Da wir ohne Verstärker spielen, ist eine halbe Stunde auch eine angenehme Zeitdauer – sowohl für uns als auch für das Publikum.» Die Stimmung sei gut. Am Vortag beim Biergarten hätten die Zuschauer bis zur hintersten Reihe nach Zugaben gerufen und Münzen in den Koffer geworfen.

Die Meinung der Anwohner

Neben einer Gruppe von Festivalbesuchern, bewegen sich drei ältere Damen zu der Musik. «Das Reeds ist jedes Jahr gut», sagt eine der Frauen. Sie arbeite nebenbei beim Imbiss direkt am See und habe nur gute Erfahrungen gemacht. Die Atmosphäre sei sehr friedlich.

Eine Mutter, die mit ihrem Sohn auf Säcken mit Pflanzenerde sitzt, hat auch nur Positives zu berichten. «Vor allem dem Kleinen gefällt es», sagt sie. Eine weitere Passantin, die kurz inne hält um der Musik zu lauschen, ist kritischer gestimmt. Sie mache sich als Urgrossmutter schon gewisse Gedanken. «Wenn mein Partner so liederlich herumlaufen würde wie einige Besucher, die ich heute gesehen habe – ich weiss nicht.» Aber es sei ja nichts Gefährliches, fügt sie an.

Familiensache

Auf dem Weg von der Migros Richtung See ist bei einem Einfamilienhaus ein Stand mit Kinderkleidern aufgestellt. «Für das Kässeli der Tochter», steht auf einem Papier. Im Garten eines Hauses wirbt ein Schild mit: «Schnapp dir Headphones und mach mit», für eine Silent-Disco im Garten.