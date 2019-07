Einzelinitiative ist gültig

Im April haben Elisabeth und Arnold Schmid aus Wila den Wilemer Gemeinderat sowie auch die beiden Schulgemeinden mittels einer Einzelinitiative aufgefordert, die Vor- und Nachteile einer Einheitsgemeinde zu prüfen. Jetzt steht fest: Der Gemeinderat und die beiden Schulpflegen haben die Initiative für gültig erklärt, wie aus einer Medienmitteilung des Gemeinderates hervorgeht.

Verläuft alles nach Plan, so kommt es an der Gemeindeversammlung vom 5. Dezember 2019 zur Grundsatzabstimmung, der sogenannten Erheblichkeitserklärung. Sollte die Einzelinitiative angenommen werden, so werden die drei Gemeindevorstände innerhalb von 18 Monaten über das Prüfungsergebnis informieren.