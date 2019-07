Dieses Haus lässt Wetzikon ein Dorf bleiben

Aber dann kamen sie. Die Blöcke in blau und grau im Wydum-Quartier und erwürgten einen wesentlichen Teil des Charmes dieses zentralen und doch so isolierten Quartierchens. Doch eine Ecke ist erhalten geblieben. Und der Stadtrat setzt nun mit der Unterschutzstellung des alten Riegelhauses an der Strandbadstrasse 7 und 9 ein Zeichen, dass das so bleiben soll.

Das Quartier eröffnet sich hinter dem Bikeshop an der Usterstrasse 16, das einst ein Franz-Carl-Weber-Spielwarenladen war. Es sind nur wenige Meter wirklich, vom Dorfbrunnen am Rande des heutigen Bikeshops bis zum Hexenhäuschen nach der Bahnunterführung, das schon bald dem Erdboden gleich gemacht wird. Und mittendrin thront dieses Riegelhaus.