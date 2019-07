Ustermerin erhält Literatur-Werkbeitrag

Beatrice Stebler, Autorin aus Uster, erhält vom Kanton Zürich einen Werkbeitrag in der Höhe von 24'000 Franken. Damit wird ihre Arbeit am Theatertext «Die Bank» unterstützt, wie der Kanton in einer Mitteilung schreibt.

Beatrice Stebler führt in Uster ein Kulturmanagement- und Produktions-Büro. Sie produziert Filme und organisiert die Stadtgespräche «Talk about Uster», die am 3. Oktober im Kulturhaus Central in die nächste Saison starten. 2017 wurde Steblers Theaterstück «Delete» in Uster – ebenfalls im Central – uraufgeführt. Nun kann sie mit dem kantonalen Werkbeitrag an ihrem nächsten Stück arbeiten.

Anonyme Auswahl

Die Fachstelle Kultur des Kantons vergibt einmal jährlich Förderbeiträge im Bereich Literatur. Expertinnen und Experten der Fachgruppe Literatur der kantonalen Kulturförderungskommission entscheiden über die Vergabe mit. Dieses Jahr haben sich laut Kanton 56 Autorinnen und Autoren um einen Werkbeitrag beworben. Dafür mussten diese eine Textprobe eines Literaturprojektes einreichen. Die Auswahl wurde dann anonym durchgeführt.

Neben der Ustermerin Stebler werden Katja Alves, Stephan Pörtner, Karl Rühmann und Karin Scheuwly mit einem Werkbeitrag gefördert. Zudem vergibt der Kanton acht Anerkennungsbeiträge in der Höhe von je 10'000 Franken – dies für Werke und Übersetzungen, die bereits erschienen sind.

Im September und Oktober werden die ausgezeichneten Literaturschaffenden an vier öffentlichen Lesungen auftreten. Am 22. September gastiert die Lesereise in Wetzikon. Genauere Informationen folgen laut Kanton Ende Monat.