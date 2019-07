Salsa zwischen Sonnenschirm und Badetuch

«Es gibt nichts Schöneres, als Salsa unter freiem Himmel zu tanzen», sagt Bettina Gimenez. Die 32-jährige Bankangestellte steht mit ihrem Tanzpartner Naji an diesem Dienstagabend auf der Wiese in der Badi Auslikon und wartet. In einer Dreiviertelstunde werden sie auf der Liegewiese zusammen einen Salsa- und Bachata-Kurs geben. Zwölf Tanzpaare haben sich angemeldet.

«Während der Sommertage ist es in geschlossenen Räumen zu heiss.» Bettina Gimenez, Tanzlehrerein