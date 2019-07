Wetziker Klimaschüler erhält den Kaktus der Woche

Kaktus-Preisträger Jonas Kampus in der aktuellen «Schweizer Illustrierten». Die Rose erhielt Autor Lukas Bärfuss.

Polizisten stehen vor den Klimaaktivisten der Organisation Clima Justice welche den Eingang der Schweizer Bank Credit Suisse blockieren, aufgenommen am Montag, 8. Juli 2019 auf dem Paradeplatz in Zuerich. (KEYSTONE/Ennio Leanza)

Eine Gruppe Klimaaktivisten der Organisation Clima Justice blockiert den Eingang der Schweizer Banken UBS und Credit Suisse, aufgenommen am Montag, 8. Juli 2019 auf dem Paradeplatz in Zuerich. (KEYSTONE/Ennio Leanza)

Polizisten bewegen sich vor der Schweizer Bank Credit Suisse, aufgenommen am Montag, 8. Juli 2019 auf dem Paradeplatz in Zuerich. (KEYSTONE/Ennio Leanza)

Polizisten fuehren die Klimaaktivisten der Organisation Clima Justice am Eingang der Schweizer Bank Credit Suisse ab, aufgenommen am Montag, 8. Juli 2019 auf dem Paradeplatz in Zuerich. (KEYSTONE/Ennio Leanza)

...und verhaftete 64 Personen. Mittlerweile sind alle wieder auf freiem Fuss.

Foto: Ennio Leanza