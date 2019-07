«Immer und überall Empfang, ja - aber zu welchem Preis?»

Acht Meter ragt das Baugespann auf dem Dach der Liegenschaft an der Neugrundstrasse 5 in Fehraltorf empor. Wo heute noch eine Metallstange steht, soll in wenigen Monaten eine 5G-Mobilfunkanlage hinkommen.



Der Fehraltorfer Urs Mäder hat von dieser per Zufall erfahren. Er hat die Dorfzeitung Dorfposcht durchgeschaut und ist auf die Ausschreibung des Bauprojektes Nummer 2019/036 gestossen. «Das hat mich stutzig gemacht», sagt er. Es sei auf den ersten Blick nicht ersichtlich, dass es sich dabei um eine 5G-Antenne handelt.