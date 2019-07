Darum ist die Unterführung am Bahnhof Uster teilweise gesperrt

Die Bauarbeiten dauern gemäss der SBB-Medienstelle noch bis am 15. August – dann enden in Uster die Schulferien. Der Zeitpunkt für die Renovation sei bewusst gewählt, da im Moment weniger Berufspendler unterwegs seien. Trotzdem komme es laut den SBB für Reisende während den Bauarbeiten zu Einschränkungen, da die Unterführung jeweils halbseitig gesperrt sei. Man kann also jeweils nur auf einer Seite auf den Perron gelangen.

Unterführung wird heller

Bis Mitte August werden die alten Fliesen an den Wänden entfernt, anschliessend wird die Mauer weiss gestrichen. Generell solle die Bahnunterführung offenbar heller werden. Auf den Informationstafeln schreiben die SBB: «Wir renovieren für ein angenehmeres Gefühl in der Unterführung». Dazu wird der alte Boden aus Asphalt und Naturstein entfernt und durch eine neue, hellere Oberfläche ersetzt. Die Decke wird hellgrau gestrichen und die alten Lampen werden ausgetauscht. Zudem sollen neue Wegweiser an den Wänden angebracht werden.