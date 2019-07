«Alle zwei Meter liegen dort Rossbollen»

Das Wichtigste in Kürze

Pferdeäpfel im Ustermer Wald führen zu Konflikten

Eigentlich gilt bei Pferdemist das Verursacherprinzip

Bei der Autobahnüberquerung ist die Situation besonders schlimm

Pferdeäpfel, die Reiter und Pferd auf Waldwegen in Uster zurücklassen, sorgen regelmässig für rote Köpfe. So auch bei Jochen Winkler, der mindestens zwei Mal in der Woche im Wald unterwegs ist.