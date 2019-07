Ustermer Kantischüler gewinnt Auszeichnung

Vom 7. bis 15. Juli fand in Tel Aviv die internationale Physik-Olympiade statt. Mit dabei war auch der Ustermer Jonas Hofmann. Der Gymnasiast von der Kantonsschule Uster konnte am Ende des Wettbewerbs eine Auszeichnung, eine sogenannte Honorable Mention, in Empfang nehmen.

Die Physik-Olympiade fand in diesem Jahr zum 50. Mal statt. In Tel Aviv stellten sich die Teilnehmenden jeweils fünfstündigen experimentellen und theoretischen Prüfungen. Dieses Jahr mussten die Teilnehmenden unter anderem die Wärmeleitfähigkeit verschiedener Metalle und die Funktionsweise einer Mikrowelle untersuchen, wie es in einer Mitteilung des Schweizer Dachverbands Wissenschafts-Olympiade hiess.