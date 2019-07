In der Oberländer Tracht am Estnischen Sängerfest

Auf dem Sängerfestgelände in Tallinn ist kein Durchkommen. Die Menschen stehen dicht gedrängt, um das Estnische Sängerfest zu sehen, das alle fünf Jahre stattfindet (siehe Box). Mitten im Gedränge steht Hedi Züst in einer Zürcher Oberländer Arbeitstracht.

Sie ist in Rüti im Wydacher aufgewachsen, hat in Wetzikon die KZO besucht und danach in Zürich eine Ausbildung zur Kindergärtnerin gemacht. Obwohl sie seit 40 Jahren im Bernischen Münchenbuchsee lebt, ist sie dem Oberland nach wie vor eng verbunden. Daher war auch die Wahl einer Oberländer Tracht naheliegend.

Estnischer Chor aus der Schweiz

In Tallinn ist sie, weil sie zusammen mit dem «International Music-Friends of Estonia»-Chor (I.M.E.) an den Festspielen teilnimmt (siehe Box). Auf das Abenteuer eingelassen hat sie sich eher spontan. Am Geburtstag ihrer Tochter erzählte eine Freundin von dem Chor und dem Plan, an den Sängerfestspielen teilzunehmen. Die 69-Jährige war sofort begeistert von der Idee.

Zwölf Lieder mussten die Chormitglieder auf Estnisch einstudieren, aufnehmen und zur Bewertung ans Organisationskommitee schicken. «Über Estland wusste ich nicht viel, aber mit den Liedern wuchs das Interesse an dem Land und wie es kommt, dass alle fünf Jahre ein Sängerfest mit 25'000 Sängern und 60'000 Zuhörern stattfindet», sagt Züst.

«Diese zwölf Lieder zu lernen war insofern eine Herausforderung, als ich den estnischen Text nicht verstand und häufig auch im Internet keine Übersetzung fand.» Mit Hilfe von You Tube und dem Klavier übte sie Melodie und Rhythmus ein. Insbesondere das schnelle und textreiche «Tuljak» sei sehr anspruchsvoll zum Lernen gewesen.