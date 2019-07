Hier kann man bald in die Fussstapfen der Formel-1-Fahrer treten

Noch ist sie nicht fertig, die neue Eventlocation in Hinwil. Michel Bronner öffnet für einen ersten Augenschein aber bereits jetzt die Tür. Im zweiten Stock, oberhalb seiner Reinigungsfirma A Plus an der Zürichstrasse 66a, richtet der Hinwiler derzeit einen Raum für Motorsportfreunde ein.

An fünf professionellen Simulatoren, im Wert von insgesamt 150‘000 Franken, soll man sich ab dem 10. September mit über hundert Fahrzeugen auf den berühmtesten Rennstrecken der Welt messen können.