Balkan-Pop und italienischer Ska-Punk auf der Reggae-Bühne

Kaum ist die grosse Leinwand des Kino Open am Pfäffikersee abgeräumt, folgt die nächste Grossveranstaltung in der Gemeinde: Am Freitag beginnt das dreitägige Reeds Festival am Seequai Pfäffikon. Damit der Umbau von Kino- auf Festivalgelände reibungslos verläuft, nutzen die beiden Organisatoren auch Synergien. «Wir teilen uns verschiedene Infrastrukturen oder achten bewusst darauf, dass wir die gleichen Lieferanten beauftragen», sagt Manuel Bosshard, Gründer und Organisator des Reeds. Dies klappe unter anderem bei der Umzäunung und der Verkehrssignalisation sehr gut.