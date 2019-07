«Lehrer und Schulleiter zusammen geht nicht»

Herr Lauber, nach den Sommerferien werden in Russikon wieder etwa 60 Kinder neu eingeschult. Sie treten dann zeitgleich Ihr Amt als neuer Schulleiter an. Was sind Ihre übergeordneten Ziele?

Daniel Lauber: Die Kinder stehen bei mir immer im Fokus. Ich will, dass sie ihren Rucksack mit dem nötigen Wissen auffüllen können. Und die Lehrpersonen sollen die Wertschätzung erhalten, die sie auch verdienen. Dabei versuche ich Stärken zu nutzen, statt Schwächen hervorzuheben.