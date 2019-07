Kritik an Streik-Politik hält an

Es war ein Tag der Superlative: Am nationalen Frauenstreiktag vom 14. Juni demonstrierten schweizweit mehrere hunderttausend Menschen für Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern. Die grösste Kundgebung in der Region fand in Uster statt: Dort versammelten sich am Vormittag mehrere hundert Personen vor dem Stadthaus.