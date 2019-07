«Ich fahre dorthin, wo es gerade am schönsten ist»

Vier Jahre ist Christian Geissler nun schon stolzer Besitzer eines Campervans: allzeit bereit, um loszufahren. Und das ist es auch, was den Rütner reizt. «Ich plane nicht im Voraus. Ich steige nach der Arbeit in mein Auto und mache spontan einen Abstecher dorthin, wo es gerade am schönsten ist.»