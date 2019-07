Ein Tal ausser Rand und Band

Am Samstag stieg das Fest der Feste des Tösstals. Das bereits legendäre Sommernachtsfest auf dem Tobelhof in Rikon begeisterte wie auch die letzten Jahre das Partyvolk von nah und fern. Live-Bands wie «Beinhart» und «Die Schilcher» sorgten für gute Laune und DJ Tobelhunter heizte die Stimmung in der übervollen Halle bis zum Siedepunkt auf. An der abwechslungsreichen Barmeile wurde nicht nur der Durst gestillt. Sexy Pole-Dancerinnen boten auch für das Auge etwas und liessen so manchen jungen oder älteren Herrn ins Träumen kommen: «079 het sie gseit ... ». (Manuela Kägi)