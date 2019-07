Sommerwetter-Stimmung am Seegräbner Waldfest

Am Waldfest Seegräben herrschte am Samstag eine lockere Sommerwetter-Stimmung. Dementsprechend gross war auch der Besucherandrang. Am Grillstand bildete sich zeitweise eine lange Schlange, doch die Auswahl an Esswaren war gross. Von Raclette über Crêpes zu Burger bis zum Kaffistübli mit Kuchen war alles da.

Tanzen und trinken