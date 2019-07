Ins Inside kommt eine neue Kinderarztpraxis

Mit der Kinderarztpraxis im Zentrum in Volketswil gibt es in der Gemeinde momentan nur eine Arztpraxis für Kinder. Bald soll sich dies jedoch ändern.

Das Gesundheitszentrum Flor aus Uster wird eine Zweitniederlassung im Einkaufszentrum Inside eröffnen. Momentan laufen noch die Ausbau- und Renovationsarbeiten an den leeren Räumen.

Die Leitung des Ustermer Gesundheitszentrums wollte auf Anfrage noch keine Stellung zu den zukünftigen Plänen in Volketswil nehmen. Bei der Kinderarztpraxis im Zentrum erhofft man sich dagegen eine «gute Zusammenarbeit» mit den Berufskollegen. Geplant ist, dass die neue Praxis im Inside Anfang November eröffnen soll. (red)