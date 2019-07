Richtige Mischung aus Staub und Schlamm

Dieses Wochenende findet das letzte Supermoto in Bäretswil statt. Zum Auftakt am Samstag herrschen ideale Bedingungen. Wer aufgrund des Regens in der Nacht auf eine Schlammschlacht gehofft hatte, wurde zwar enttäuscht. Die Nachbarn hingegen durften sich freuen, denn das Nass reichte aus, damit sich auf dem Offroad-Teil der Piste keine Staubwolken bildeten. Zumindest bis am Mittag. Danach trocknete die Strecke rasch aus.