Sternenberger Käser will künftig in Bauma produzieren

Der Käser Urs Preisig hat bereits einiges versucht. Mehrere Pläne hat er zeichnen lassen, um seinen Käsereibetrieb an der Höchstockstrasse in Sternenberg in der Nähe des Skilifts auszubauen. Jedoch ohne Erfolg: «Aus baurechtlichen Gründen können wir in Sternenberg nicht erweitern», erklärt der 43-Jährige, der mit seiner Frau die Käserei in zweiter Generation führt.

«Unser Produktionsstandort in Sternenberg hat schlicht die Kapazitätsgrenzen erreicht.»

Urs Preisig, Sternenberger Käser