Joe Spring ist der neue Präsident

Joe Spring heisst der neue Präsident der FDP Uster. Der 40-Jährige wurde an der Generalversammlung der Partei als neuer Präsident bestätigt. Dies schreibt die FDP Uster in einer Mitteilung. Spring tritt die Nachfolge von Marc Thalmann an, der sich nach einer dreijährigen Amtszeit vermehrt die Aufgabe als Gemeinderat konzentrieren will.

Thalmann zeigte sich über die Wahl von Spring als seinen Nachfolger erfreut. «Joe ist einer der Ideen hat und diese auch anpackt. So ist er einer der Ideengeber im Standortförderungsprogramm Plan U und sein Engagement in der Sozialbehörde zeigt, dass er sich umfassend für die Stadt Uster und ihre Bewohner einsetzt.»

Mit der Wahl von Spring werde der Vorstand der Partei weiter verjüngt, schreibt die FDP in der Mitteilung weiter. Joe Spring ist verheiratet und Vater von zwei Töchtern. Beruflich setzt er Projekte im Bereich Business Excellence und Digitalisierung um.