«Ich steche dich ab!»

Es ist seit Jahren eine der am heissesten diskutieren Fragen unter all jenen, die mit Strafrecht zu tun haben: Wie viel Einfluss haben Psychiater auf die Justiz? Sie stand am Donnerstag auch in einem Verhandlungssaal des Bezirksgerichts Uster im Raum, als es um Messer-Drohungen, Paranoia und die Zukunft eines jungen Mannes ging.