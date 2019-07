FDP fordert von Spitälern eine Informationsoffensive

Die Mitteilung der FDP Wetzikon klingt so, als wäre die Partei alarmiert. In grossen Buchstaben fordert sie mehr Transparenz der Spitäler Wetzikon und Uster in Sachen Fusion. Der Freisinn ist klar für die Fusion, doch macht er sich Sorgen, dass die Spitäler bei den Stimmbürgern zu wenig Überzeugungsarbeit leisten.