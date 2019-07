Ein Güggel vor Gericht und Tränen wegen einer Restaurantschliessung

Das letzte Supermoto in Bäretswil, ein Hahn, der die Nachbarn zur Weissglut treibt, die Schliessung des Traditionslokals Schweizerhof in Wetzikon und ein Investor für die Dreifachturnhalle in Gossau: Die Züriost-Sendung «Wucheblick» mit den Themen, die die Menschen in der Region bewegen.