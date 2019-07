Wetziker Feuerwehr befreit drei Personen aus dem Lift

Weil der Lift in einem Wohnhaus an der Spitalstrasse Wetzikon steckengeblieben war, musste am Dienstag die Feuerwehr Wetzikon-Seegräben ausrücken. Normalerweise würde in einem solchen Fall der Servicetechniker der zuständigen Firma aufgeboten. «Wenn es aber zu lange dauert, bis er vor Ort ist, kommen wir von der Feuerwehr zum Zug. Das kommt immer wieder vor», sagt René Ehrenmann, Kommandant der örtlichen Feuerwehr.

Zehn Minuten nach Eingang des Alarms war die Feuerwehr vor Ort. Die Befreiungsaktion einer Frau mit zwei Kindern sei von kurzer Dauer gewesen. «Wir haben den Lift ausser Betrieb genommen, nachgeschaut, wo sich die Fahrkabine befindet und die drei Personen befreit», so Ehrenmann. Der Einsatz habe zehn Minuten gedauert. Der Grund für die Störung des Lifts ist laut dem Feuerwehrkommandanten auf einen technischen Defekt zurückzuführen.