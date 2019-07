Schwungvoller Folk mit Tiefgang

Ein provozierendes Vögelchen

Die Band hat sich zum Ziel gesetzt zu sämtlichen Songs auf der neuen EP auch ein Video zu produzieren. Vielleicht würden es am Ende aber auch nur vier und nicht fünf Videos, räumt Benjamin Manig ein. Der Aufwand sei doch ziemlich gross. «Wir machen so viel Musik und dann gibt es so viele Dinge, die nebenher noch laufen.» Da würden sie auch immer wieder an Grenzen stossen.

Doch die künstlerische Gestaltung ist der Band wichtig. Für die Covers sind jeweils Kollegen zuständig. Die Single «Kind Words» ziert ein totes Vögelchen. Ein provozierendes Cover zum netten Songtitel. Das Köpfchen leicht nach hinten geneigt, liegt das Vögelchen unschuldig da. Das Cover löse relativ viel aus, erzählt Niklas Walder. «Wie könnt ihr das nur machen!?», habe ihm ein Kollege, ein Vogelliebhaber und Ornithologe, geschrieben, als Walder das Cover als Hintergrundbild auf WhatsApp eingefügt habe. Was das Vögelchen genau symbolisiert, möchte Walder offen lassen.

Offen ist auch, was die Zukunft für Adam's Wedding bringen wird. Sie würden mit der neuen EP erstmal den Festivalsommer 2020 anpeilen, sagt Christian Schaufelberger. Im nächsten Jahr werden die Bandmitglieder zudem ihre Ausbildung abschliessen. Ganz auf die Musik zu setzen, können sie sich derzeit aber nicht vorstellen. Die Kombination von Studium und Musik sei ein perfekter Ausgleich, meint Niklas Walder. Und sein Kollege Christian Schaufelberger ergänzt: «Ich möchte nie in eine Situation kommen, in der wir Musik produzieren müssen und sie nicht einfach wachsen lassen können.»